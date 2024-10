Tragischer Traktorunfall: 70-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

In Niederösterreich kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

In Niederösterreich kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 19:49 / ©Tom/Pixabay

Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land lenkte am Nachmittag des 29. Oktober 2024 einen Traktor zu einer Wiese im Gemeindegebiet von Schwarzenbach, Ortsteil Hochegg. In der Folge fuhr er auf der abschüssigen Wiese und prallte aus bisher unbekannter Ursache gegen einen Baum. Der 70-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde gegen 17 Uhr an der Unfallstelle und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Versorgung.