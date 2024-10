Kreuzungs-Crash in Wien: Schwerverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Nach dem schweren Unfall an einer Kreuzung in Wien: Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 19:51 / ©5 Minuten

Am Dienstagabend, dem 29. Oktober 2024, kam es gegen 22.10 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Wien. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker war stadteinwärts auf der Oeverseestraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Straße „Auf der Schmelz“ links abbiegen.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zur selben Zeit näherte sich ein 26-jähriger Radfahrer, der stadtauswärts die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden, was zu schweren Verletzungen des Radfahrers führte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Sofortige medizinische Versorgung

Die Wiener Berufsrettung traf schnell am Unfallort ein und versorgte den verletzten Radfahrer notfallmedizinisch. Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, um seine Verletzungen weiter behandeln zu lassen. Der Autofahrer blieb unverletzt.