Der erste Weihnachtsbaum ist da: Auftakt fÃ¼r einen glanzvollen Advent

Der Villacher Advent wird offiziell am 15. November um 18 Uhr feierlich eröffnet.

Mit Polizei-Eskorte und einem großen Tieflader ist der erste „Star“ des Villacher Advents, der große Weihnachtsbaum, heute Vormittag unter großem Publikumsinteresse auf dem Hauptplatz eingetroffen. Stolze 16 Meter hoch ist die Silberfichte – ein eher seltenes Exemplar, das in den kommenden Tagen noch mit Lichterketten geschmückt wird.

Genaue Planung und Akkordierung des Aufstellens

Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes ist genauestens geplant und akkordiert, denn erst danach kann mit allen weiteren Vorbereitungsarbeiten wie dem Aufstellen der Hütten und dem Hängen der Lichterketten für den Advent begonnen werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir heuer einen so prächtigen Weihnachtsbaum für unseren Hauptplatz bekommen haben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Spender, die mithelfen, dass ihre zu groß gewordenen Bäume noch einmal einen großen Auftritt haben. Außerdem bekommen diese danach ein zweites Leben, denn sie werden auch nach Weihnachten nachgenutzt“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Vorbereitungen gehen flott voran

Die Vorbereitungsarbeiten für den Villacher Advent gehen weiter flott voran. Schon morgen, Donnerstag, werden zwei weitere Bäume angeliefert, die den Hans-Gasser-Platz sowie den Kaiser-Joseph-Platz schmücken werden. Beide Bäume sind Fichten mit einer Höhe von rund 12 Metern. Der Villacher Advent wird offiziell am 15. November um 18 Uhr feierlich eröffnet.