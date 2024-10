Brutaler Raubversuch: Jugendbande attackiert 55-Jährigen in Wien

Jugendliche attackieren Passanten: Am Liesinger Platz kam es zu einem gewaltsamen Raubversuch.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 20:56 / ©5 Minuten

In Wien-Liesing kam es am Dienstag zu einem Überfall, bei dem eine Gruppe Jugendlicher einen 55-jährigen Mann angegriffen haben soll. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 13 Uhr am Liesinger Platz und begann Berichten zufolge als Streit zwischen dem Mann und mehreren Jugendlichen. Im Verlauf der Konfrontation soll die Jugendgruppe auf den Mann eingeschlagen und versucht haben, ihm seine Bauchtasche zu entreißen. Die Angreifer flohen daraufhin vom Tatort.

Tatverdächtige festgenommen: Fahndung mit Erfolg

Die Polizei wurde unmittelbar nach dem Vorfall alarmiert und leitete eine Fahndung ein. Drei der Tatverdächtigen, darunter zwei 14-Jährige und ein 15-Jähriger, konnten noch in der Umgebung vorläufig festgenommen werden. Ein vierter Jugendlicher, ein 16-jähriger Rumäne, wurde später durch Ermittlungen identifiziert. Bei den Vernehmungen zeigten sich einige der Festgenommenen teilweise geständig.

Opfer verletzt: Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, dass die Jugendlichen vorerst auf freiem Fuß angezeigt werden. Der 55-jährige Mann erlitt Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, das die genaue Ursache und Hintergründe der Tat aufklären soll.