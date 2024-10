Bis zu 17 Grad: Trübes Wetter mit Sonne am Nachmittag

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter im Mur-Mürztal und im Süden zunächst trüb, bedingt durch Nebel oder Hochnebel. In der westlichen und nördlichen Obersteiermark ist eine durchgehende Wolkendecke zu erwarten. „Der Hochnebel im Süden bleibt auch tagsüber hartnäckig und dürfte voraussichtlich erst am Nachmittag auflockern. In der westlichen Obersteiermark hingegen wird es sehr sonnig, während auch in vielen anderen Regionen im Laufe des Tages zumindest teilweise Sonnenschein zu erwarten ist“, so die GeoSphere Austria. Es weht kaum Wind, und die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag zwischen 14 und 17 Grad.