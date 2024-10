9-Jähriger wünscht sich, frei laufen zu können: „Lords of Darkness“ sammeln für ihn

Die "Lords of Darkness" sammeln bei ihrer Benefizveranstaltung Spenden für die Behandlung vom 9-jährigen Christopher.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 21:20 / © Tamara K.

Die Krampusgruppe „Lords of Darnkess“ aus Klagenfurt lädt zu einer Benefizveranstaltung vom 1. November bis zum 3. November 2024. Alle Einnahmen gehen an den 9-jährigen Christopher, der am Angelman-Syndrom leidet.

Größter Wunsch: Eines Tages frei laufen zu können

Christophers größter Wunsch ist es, eines Tages frei laufen können. Er ist nonverbal und verständigt sich mittels Bildern und Gestik. Damit der größte Wunsch des 9-Jährigen in Erfüllung gehen kann, sind private Reha-Aufenthalte oder ein Therapiefahrrad notwendig. Die Krampusgruppe will den Jungen mit der Spendenaktion unterstützen.

Was ist das Angelman-Syndrom? Das Angelman-Syndrom ist eine bedingte angeborene seltene Krankheit. Es geht mit Entwicklungsstörungen einher – sowohl psychisch als auch motorisch, so seitens des öffentlichen Gesundheitsportals Österreichs. Die Sprachentwicklung fehlt und Betroffenen haben schwere intellektuelle Beeinträchtigungen. Oft liegen Veränderungen in der Form und des Ausdrucks des Schädels und des Gesichts vor. Hyperaktivität, Schlafstörungen, Wirbelsäulenverkrümmungen und Verringerungen der Muskelentspannung liegen meist vor. Zusätzlich leiden die Betroffenen häufig an Epilepsie. Bei der Behandlung erfolgt individuell unterschiedlich, wobei Physio- und Sprachtherpie eine wesentliche Rolle spielen.

