Herbstwetter am Donnerstag: Nebel und Sonnenschein wechseln sich ab

Wetter in Österreich: Am Donnerstag erwartet uns eine Mischung aus Nebel und Sonne.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 21:30 / ©5 Minuten

Für den morgigen Donnerstag prognostiziert GeoSphere Austria ein ruhiges Herbstwetter für weite Teile Österreichs. Besonders in den Niederungen des Nordens und Ostens sowie im Rheintal sind einige Nebel- und Hochnebelfelder zu erwarten, die die Sicht und das Sonnenlicht vorerst beeinträchtigen.

Sonnige Aussichten: Nebel lichtet sich im Laufe des Tages

Allerdings wird sich abseits des Nebels bereits am Vormittag die Sonne ungestört zeigen und freundliches Wetter bieten. Im Laufe des Tages lockern sich auch die Nebelfelder zunehmend auf, sodass am Nachmittag immer mehr Regionen von sonnigem Wetter profitieren können. Der Wind bleibt durchweg schwach und wird das Wettergeschehen kaum beeinflussen. Die Temperaturen steigen je nach Sonnenanteil auf angenehme 12 bis 18 Grad an und versprechen einen milden Herbsttag.