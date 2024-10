Mildes Wetter: Auf Hochnebel folgt strahlender Sonnenschein

Am Donnerstag ziehen am Vormittag in höheren Lagen einige Wolken durch, welche die Sonne zeitweise verdecken, informiert die Geosphere Austria. In Oberkärnten lösen sich regionale Nebelfelder rasch auf. Vom Wörthersee bis ins Untere Lavanttal lockert der Hochnebel erst zu Mittag auf, so die Meteorologen.

Am Nachmittag teils wolkenlos

Am Nachmittag scheint verbreitet die Sonne von einem teils wolkenlosen Himmel. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad, heißt es seitens der Geosphere Austria abschließend.