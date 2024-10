Sonnige Aussichten: Wien freut sich auf einen milden Donnerstag

Nach einem nebligen Start zeigt sich die Sonne am Nachmittag in Wien.

Nach einem nebligen Start zeigt sich die Sonne am Nachmittag in Wien.

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024, 21:40 / ©5 Minuten

Für den morgigen Donnerstag präsentiert sich das Wetter in Wien zunächst etwas trüb, wie die GeoSphere Austria berichtet. Hochnebel und örtliche Nebel bilden sich vor allem in der Nähe der Donau. Im Verlauf des Tages wird jedoch mehr und mehr Sonnenschein erwartet, der die grauen Wolken allmählich vertreibt. Die Nachmittagstemperaturen werden voraussichtlich etwa 16 Grad erreichen, was den Wienern einen milden und angenehmen Herbsttag beschert.