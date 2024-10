Besorgter Nachbar wird zum Lebensretter

Letztendlich informierte der 48-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau am Mittwochabend die Polizei. Zum Glück! Denn bei einer Nachschau fanden die Beamten den 60-jährigen Nachbarn am Boden liegend im ersten Stock seines Hauses. „Er hatte Verletzungen unbestimmten Grades“, so die Polizisten. Der Mann wurde in der Folge von der Rettung erstversorgt und ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.