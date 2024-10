ÖFB-Cup: Sturm Graz feiert Aufstieg ins Viertelfinale

Sturm Graz gewann am Mittwoch gegen den FC Blau-Weiß Linz im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cup.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 06:22 / ©5 Minuten

Der SK Puntigamer Sturm Graz empfing als Titelverteidiger im UNIQA ÖFB-Cup-Achtelfinale am gestrigen Mittwochabend, den 30. Oktober 2024 den FC Blau-Weiß Linz beim Heimspiel in Liebenau. Der Anpfiff erfolgte um 20.30 Uhr in der Merkur Arena. Die Schwoazn konnten sich knapp aber doch den Sieg sichern. Mit einem 2:1 ging das Spiel zu Ende.