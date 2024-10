Polizeieinsätze an mehreren Bahnhöfen – Suche nach flüchtigem Straftäter

Auf der Suche nach einem flüchtigen Straftäter rückte die Polizei Mittwochabend an mehrere Bahnhöfe in Tirol aus.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 06:23 / ©BMI / Gerd Pachauer

Am gestrigen Mittwochabend, den 30. Oktober 2024, hat eine Person Anzeige erstattet, dass sie in einem Zug einen Passagier gesehen habe, der einem flüchtigen Straftäter ähnlich sehe – dieser war gerade vom Hauptbahnhof Innsbruck abgefahren. Daraufhin wurde ein umfangreicher Polizeieinsatz veranlasst und der Zug wurde am Bahnhof Ötztal-Bahnhof gegen 19.25 Uhr angehalten.

80 Passagiere wurden Kontrolle unterzogen

Im Zug befanden sich etwa 80 Passagiere, welche in weiterer Folge einer Kontrolle unterzogen wurden, wobei jedoch der gesuchte Straftäter nicht festgestellt werden konnte, wie die Polizei berichtet. Im Bereich der Bahnhöfe zwischen Innsbruck und Ötztal-Bahnhof wurden dann weitere Fahndungsmaßnahmen veranlasst, die ebenfalls negativ verliefen. Nach der Sichtung von Videoaufnahmen stellte sich jedenfalls dann heraus, dass es sich bei dem Mann nicht um den gesuchten Verdächtigen handelte, woraufhin der Einsatz gegen 22.30 Uhr beendet werden konnte.

Mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Durch den Polizeieinsatz musste der Zugverkehr im Bereich Ötztal-Bahnhof für etwa 45 Minuten eingestellt werden. Am Einsatz waren mehrere Polizeistreifen im Bereich zwischen Innsbruck und Ötztal-Bahnhof beteiligt. Um welchen Straftäter es sich konkret handle und ob die Person geglaubt hat, den gesuchten Verdächtigen im Doppelmord im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) gesehen zu haben, konnte von der Pressestelle der Polizei gegenüber 5 Minuten vorerst weder bestätigt noch dementiert werden.