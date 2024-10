Dreister Diebstahl: Oldtimer-Besitzer in Spittal bestohlen

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Diebstahl in Spittal an der Drau aufgenommen.

Das Moped war abgedeckt mit einer Plastikplane und befand sich im Garten eines Wohnhauses im Bezirk Spittal an der Drau. Dort dürfte es von bislang unbekannten Tätern am Mittwoch, zwischen 7 und 13 Uhr gestohlen worden sein. Der Diebstahl wurde in der Folge bei der Polizeiinspektion in Möllbrücke angezeigt. Da es sich um ein Oldtimerfahrzeug handelt, schätzen die Beamten den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.