Hubschrauber-Einsatz: Sechs Verletzte bei schwerem Unfall auf A9

Ein 76-jähriger Deutscher war Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, mit seinem Auto auf der A9 Pyhrn Autobahn in Oberösterreich in Richtung Graz unterwegs. Im Gegenverkehrsbereich einer Baustelle in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich) ist er auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den entgegenkommenden Wagen eines 67-jährigen Oberösterreichers geprallt, so die Polizei nun. Dieser wiederum touchierte daraufhin die betonierte Mittelleitschiene.

A9 stundenlang gesperrt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Doch damit nicht genug, prallte der 76-Jährige noch gegen den dahinter fahrenden 64-jährigen Mann aus Graz. Der Oberösterreicher und seine Beifahrerin, sowie der Grazer und dessen Beifahrerin konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen, wurden jedoch leicht verletzt und mussten in die Krankenhäuser Kirchdorf bzw. Wels gebracht werden. Der 76-Jährige und dessen Beifahrerin waren jedoch in ihrem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Während der Deutsche ins Krankenhaus geflogen wurde, wurde seine 75-jährige Beifahrerin ins Krankenhaus Kirchdorf gefahren, beide wurden schwer verletzt. Zwischen 14.45 und etwa 17.20 Uhr war die A9 zwischen Inzersdorf und St. Pankratz gesperrt.