Ab 5. November: Kärnten setzt Maßnahme gegen Altersarmut bei Frauen

„[…] Neben der Änderung auf struktureller Ebene ist es wichtig, dass Frauen über ihre finanziellen Möglichkeiten Bescheid wissen und ihre eigenen wirtschaftlichen Ziele im Blick haben“, betont Frauenreferentin Sara Schaar (SPÖ) dazu. Auch wenn es langsam Fortschritte gebe, würden Frauen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit (wie z. B. Kinderbetreuung und Pflege) übernehmen. Zudem seien weiblich dominierte Branchen oft schlechter bezahlt als etwa männlich dominierte, technische Sparten. All das wirkt sich auf die Höhe der Pensionen aus.

Praktisches Finanzwissen für Kärntnerinnen

Unternehmens- und Steuerberaterin Ingrid Gritschacher schafft im Rahmen der Workshops deshalb Bewusstsein für die strukturelle Benachteiligung von Frauen und vermittelt den Teilnehmerinnen praktisches Finanzwissen. Angeboten werden Online- und Präsenzworkshops. Die Onlinetermine von jeweils 18 bis 19.30 Uhr richten sich an Anfängerinnen und Fortgeschrittene und greifen folgende Themen auf.

Online-Workshops im Überblick 5. November 2024: „Was und wie kann ich gestalten?“ (für Anfängerinnen)

13. November 2024: „Prioritäten setzen, Ziele definieren“ (für Fortgeschrittene)

18. November 2024: „Wie verhandle ich richtig?“ (für Anfängerinnen und Fortgeschrittene)

Zwei Präsenztermine in Spittal und Wolfsberg

Auch zwei Präsenztermine von jeweils 18 bis 21 Uhr stehen zur Auswahl – am 7. November in Wolfsberg und am 14. November in Spittal. „Oft machen bereits kleine Veränderungen einen großen Unterschied für die finanzielle Unabhängigkeit. In den Finanzworkshops erfahren Sie mehr darüber, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen“, so die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes, Martina Gabriel.