LÃ¤nger arbeiten, hÃ¶here Pension: Das erwartet Ã–sterreicher 2025

Aktuell läuft ein Prozess in Österreich, bei dem das Pensionsalter von Frauen schrittweise von 60 auf 65 Jahre angehoben wird. Während das Pensionsantrittsalter derzeit bei 61 Jahren steht, wird es mit 1. Jänner 2025 auf 61,5 Jahre angehoben. Heißt: All jene Frauen, die zwischen dem 1. Jänner und dem 30. Juni 1965 geboren sind, dürfen „erst“ ein halbes Jahr später in Pension als jene Österreicherinnen, die zwischen 1. Juli und 31. Dezember 1964 geboren wurden. Das hat bei zahlreichen Frauen für viel Aufregung gesorgt. Mehr dazu findet ihr hier: Pensionsalter wird angehoben: „Direkt von der Arbeit in den Sarg…“

Pensionsalteranhebung von Frauen bereits 1993 beschlossen

Der Prozess der Pensionsalteranhebung wird hierzulande 2033 dann gänzlich abgeschlossen sein – in diesem Jahr gehen die ersten Frauen mit 65 Jahren in Pension. Dabei handelt es sich um all jene Österreicherinnen, die nach dem 1. Juli 1968 geboren worden sind. Diese Maßnahme wurde übrigens schon 1993 beschlossen und habe für Frauen auch Vorteile, wie etwa Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec gegenüber 5 Minuten weiß: „Durch längere Beitragszahlung gibt es eine höhere Pension.“ Auch die Karrierechancen von Frauen würden dadurch „deutlich erhöht“.

Um so viel steigt die Pension in Österreich 2025

Die Pension wird sich übrigens für alle Österreicher ab 1. Jänner 2025 um den gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöhen – wir haben bereits berichtet. Das bedeutet um 4,6 Prozent pro Monat mehr Geld, als dies bislang der Fall war. Gänzlich zufrieden sind Pensionistenvertreter jedoch nicht. Mehr dazu in: Pensionserhöhung fix: „Nicht weniger, aber auch nicht mehr…“

Schutzklausel verlängert, Aliquotierung weiter ausgesetzt

Positiv jedenfalls wird die Beibehaltung der Schutzklausel und die weiter ausgesetzte Aliquotierung gesehen. Damit haben jene Menschen, die im Laufe des Jahres 2025 in Pension gehen, überhaupt keine Nachteile zu befürchten – ihnen wird alles am Pensionskonto ausgeglichen. Die Forderung von Pensionistenvertretern lautet jedoch dahingehend, dass die Aliquotierung gänzlich abgeschafft werden müsse. Dennoch: „Man muss fair sagen, dass die zentralen Forderungen umgesetzt wurden“, so etwa Korosec auf Nachfrage von 5 Minuten.

Was ist die Schutzklausel? Die Schutzklausel soll dafür sorgen, dass etwa 100.000 Neupensionisten, die 2025 ihren Ruhestand antreten, nicht durch die Finger schauen. Bereits 2024 hat es diese gegeben, sie wurde nun auch um ein Jahr verlängert. Die Schutzklausel bringt den Neupensionisten eine außerordentliche Gesamtgutschrift am Pensionskonto in der Höhe der Inflation. So werden sie vor inflationsbedingten Pensionsverlusten bewahrt.

So viel bekommen Pensionisten in Österreich 2025

Durch den Anstieg von 4,6 Prozent der Pensionen wird die Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto übrigens um rund 78 Euro ansteigen. Zudem wird auch die Ausgleichszulage – also die Mindestpension – für etwa 200.000 Österreicher von aktuell 1.217,96 auf knapp 1.274 Euro erhöht. Diese müsse aber „endlich über die Armutsgrenze angehoben werden“, fordert dabei aber Pensionistenverband-Präsident Peter Kostelka gegenüber 5 Minuten. Auch Korosec wünscht sich „noch etwas mehr“.

Was, wenn man länger arbeitet als vorgeschrieben?

Übrigens: Wenn man freiwillig länger arbeiten will, profitiert man von einem Bonus. Dabei gilt: Hat man das Regelpensionsalter (Männer 65 Jahre, Frauen aktuell 61 Jahre) erreicht und hat man auch genug Jahre gearbeitet, um eine Pension zu bekommen, kann man dennoch weiter arbeiten. Dafür bekommt man einen Bonus. Das heißt, dass man später dann auch mehr Pension ausbezahlt bekommt, wobei für einen Zeitraum von drei Jahren die Alterspension um jährlich 5,1 Prozent ansteigt. Zudem muss man weniger in die Pensionsversicherung einzahlen, wenn man freiwillig arbeitet – das monatliche Arbeits-Nettoeinkommen wird also auch höher.