Feuerball über Österreich explodiert: Jetzt wird nach Meteoriten gesucht

Ein Feuerball ist am vergangenen Donnerstag, 24. Oktober 2024, über Niederösterreich „explodiert“, wie das Naturhistorische Museum Wien nun in einer Aussendung erklärt. Dieses Ereignis wurde dabei sogar vom Österreichischen Erdbebendienst der „GeoSphere Austria“ registriert, wie diese auf Facebook bekanntgibt. Dadurch ist der Feuerball als Meteoritenschwarm über der Gemeinde Haag (Niederösterreich) niedergegangen. Bei den Bruchstücken könnte es sich um „ein oder zwei faustgroße Stücke“ handeln, heißt es seitens des Naturhistorischen Museums Wien. Die übrigen Stücke seien „eher kleiner“. Diese dürften zwischen Lembach und Bachlerboden (beide Gemeinde Haag) gelandet sein, nun wird gebeten, bei der Suche nach den Meteoriten zu helfen.

Das passiert, wenn Objekte in die Erdatmosphäre eintreten

Wie das Naturhistorische Museum berichtet, würden täglich rund 100 Tonnen extraterrestrischen Materials auf die Erde fallen, dies aber hauptsächlich in Form von Staub. Treten Objekte in die Erdatmosphäre ein, werden sie stark erhitzt und die umgebenden Luftmoleküle ionisiert. So entsteht dann in den allermeisten Fällen eine Sternschnuppe. Feuerbälle werden durch größere Bruchstücke verursacht, „allgemein werden diese kurzlebigen Leuchtphänomene als Meteore bezeichnet“, heißt es in der Aussendung weiter.

Woraus bestehen Meteoriten? Die meisten Meteorite sind Steinmeteorite und enthalten bis zu 20 Prozent Eisen. Dadurch sind sie relativ schwer. In der Atmosphäre schmilzt durch Reibung bei hoher Geschwindigkeit die Oberfläche des Meteoriten, so dass eine schwarze, glatte und matte Oberfläche entsteht. Eine bräunliche Oberfläche kann der Meteorit auch aufweisen, wenn er schon länger am Boden liegt. Diese Veränderung kommt durch das Rosten des enthaltenen Eisens zustande.

Diese Kriterien müssen erfüllt sein, dann könnte es ein Meteorit sein

Um einen Stein nun aber auch als Meteoriten identifizieren zu können, müssen einige Kriterien erfüllt sein. Einerseits wird das Fundstück für seine Größe wohl relativ schwer sein und dürfte eine glatte und matte Oberfläche haben (nicht glänzend, schwarz oder rostbraun). Zudem ist das Objekt schwach magnetisch, kompakt und massiv. „Falls das Fundstück an einer Ecke abgebrochen, angeschlagen oder angeschnitten ist, können metallische Einschlüsse oder kleine kreisförmige Strukturen erkannt werden. Das Innere eines Meteoriten ist immer heller“, weiß man seitens des Naturhistorischen Museums.

Was ist jetzt bei einem Fund zu tun? Bevor man den Meteorit aufhebt, soll man Fotos aus verschiedenen Richtungen machen.

Den Fundort sollte man notieren und fotografieren, am besten mittels GPS-Koordinaten vom Handy.

Auch das Datum, die Uhrzeit und Auffälliges sollte notiert werden.

Wenn es geht, sollte der Meteorit mit Alufolie oder einem Plastiksackerl aufgehoben werden.

Die Fotos und Infos sollen dann an die Kuratorin der Meteoritensammlung, Andrea Patzer unter [email protected] geschickt werden. Generell kann man Meteoriten auf der Website des Naturhistorischen Museums Wien hier melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2024 um 08:37 Uhr aktualisiert