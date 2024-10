Doppelmord im Mühlviertel: Polizei beantwortet nun wichtigste Fragen

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 09:19 / ©Montage: LPD Oberösterreich/5 Minuten

Es war Montagfrüh gegen 8.25 Uhr, als ein Notruf bei der Polizei eingegangen ist, dass ein Schuss im Bezirk Rohrbach (Mühlviertel, Oberösterreich) gefallen sei. Wenig später wurde die Leiche des 64-jährigen Bürgermeisters von Kirchberg ob der Donau in einem Feld gefunden, wenig später wurde eine zweite Leiche entdeckt. Beide wurden erschossen, der Tatverdächtige, es handelt sich um Roland Drexler, wird weiterhin gesucht. Nun beantwortet die Polizei die wichtigsten Fragen rund um den Fall. Mehr dazu hier: Neue Erkenntnisse nach Doppelmord im Mühlviertel.

Tatverdächtiger könnte drei Waffen mit sich führen

Der Tatverdächtige sei laut derzeitigem Ermittlungsstand zum Zeitpunkt der Tat mit einer Langwaffe und einer Faustfeuerwaffe bewaffnet gewesen. Daher gehe man davon aus, dass er aktuell mit ebenjenen drei Waffen unterwegs sei. Hunderte Polizisten würden vor Ort nach ihm suchen, auch ins Burgenland führte eine Spur, laut unbestätigten Medienberichten hat es gestern auch einen Großeinsatz in Tirol gesehen, weil jemand geglaubt hat, ihn gesehen zu haben.

©LPD Oberösterreich Nach Roland Drexler wird seit Tagen gesucht.

Wo wird der Tatverdächtige des Doppelmordes im Mühlviertel gesucht?

Wie die Polizei berichtet, sei das abgesuchte Gebiet „sehr groß und überstreckt sich über weite Gebiete“. Vorrangig würde man in Waldgebieten suchen, die zum Teil aber sehr schwer seien, „weshalb die Suche auch aufgrund der noch gefährlichen Lage erschwert ist“. Den Fahndungsdruck wolle man aufrechterhalten, „solange es notwendig ist“. Man gehe derzeit sämtlichen Hinweisen nach und suche konkret an Stellen, wo sich der Flüchtige aufhalten könnte. „Wir bedanken uns auch noch einmal bei der Bevölkerung für die vielen Hinweise und die Zusammenarbeit und ersuchen weiterhin um Unterstützung aber auch um Vorsicht, wenn man eine Wahrnehmung hat“, richtet sich die Polizei auch an die Bevölkerung direkt.

50 Personen werden aktuell polizeilich geschützt

Das Auto, es handelt sich um einen silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL, sei noch nicht gefunden worden. Geschützt werden aktuell rund 50 Personen, Ziel sei es dabei, physische Gefahren und Angriffe gegen jene Personen zu verhindern. „Polizeilicher Personenschutz ist dabei mehr als die physische Anwesenheit von Personenschützern rund um die Schutzperson. Es gibt einen breiten Maßnahmenkatalog, der individuell angepasst zur Anwendung kommt, etwa auch den Objektschutz einbeziehend. Gefährdungs- und Lageeinschätzungen werden immer individuell erstellt“, erklären die Beamten dazu.

Nach Verdächtigem wird EU-weit gefahndet

Zu Allerheiligen werde man „wie jedes Jahr auch heuer wieder sicherheitspolizeiliche Maßnahmen“ ergreifen. Im konkreten Fall seien „somit sowieso bereits Kräfte dafür eingeteilt“. Nach dem Verdächtigen wird übrigens EU-weit gefahndet, da die Staatsanwaltschaft Linz einen EU-Haftbefehl ausgestellt hat. „Der Beschuldigte ist im Schengener Informationssystem zur Fahndung im gesamten Schengenraum ausgeschrieben“, heißt es dazu abschließend.