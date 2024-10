Inflation: Teuerungsrate gleich hoch wie im September

„Stärkster Preistreiber sind die Dienstleistungen, die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,6 Prozent teurer geworden sind“, weiß Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der größte inflationsdämpfende Effekt gehe laut ihm derzeit von den Energiepreisen aus. „Mit einem Minus von über 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat reduzieren sie die Inflationsrate nun um mehr als einen Prozentpunkt“, so Thomas weiter.

Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober 2024 Plus 1,8 Prozent zum Vorjahresmonat (vorläufige Schnellschätzung)

Plus 0,3 Prozent zum Vormonat (vorläufige Schnellschätzung)

Lebensmittel werden teurer

Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol steigen hingegen im vierten Monat in Folge wieder stärker an und entwickeln sich mit einem Plus von 3 Prozent deutlich über der allgemeinen Inflationsrate, „während die sonstigen Güter mit einem Plus von 0,8 Prozent eine schwach positive Preistendenz aufzeigen“, so der Statistik Austria-Generaldirektor abschließend.