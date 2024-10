Nationalratspräsident Rosenkranz empfängt Viktor Orban in Österreich

Viktor Orban ist am heutigen Donnerstag, 31. Oktober 2024, bei Nationalratspräsident Walter Rosenkranz zu Gast.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024

Auf Einladung des Ersten Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ) ist am heutigen Donnerstag, 31. Oktober, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu Gast in Wien. Dafür muss sich Rosenkranz heftige Kritik gefallen lassen, vor Ort sind auch einige Demonstranten zu sehen, wie ein Lokalaugenschein zeigt. Nachdem Orban bei Rosenkranz war, wird er auch FPÖ-Spitze Herbert Kickl treffen.

Einige Demonstranten haben sich heute anlässlich des Besuchs von Viktor Orban auch versammelt. Auch die Polizei war vor Ort.

„Erster großer Fehler“, „fatales Signal und Symbol“

Kritiker sprechen vom „ersten großen Fehler“ in der noch sehr jungen Amtszeit von Rosenkranz und einem „fatalen Signal und Symbol“. Dieser wiederum sehe es als Aufgabe, die er als Präsident habe, „dass ausländische Repräsentanten, Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Parlamentspräsidenten“ einladen würde, wenn diese das wollen, so Rosenkranz in der ORF-Sendung „Hohes Haus“. Das sei geschehen, Orban habe um das Treffen gebeten.

Viktor Orban (links) hat sich heute mit dem frisch gekürten Ersten Nationalratspräsidenten von Österreich, Walter Rosenkranz, getroffen.

„Es ist alles sehr schnell gegangen“

„Als Orban ausgestiegen ist, hat es lautes Geschrei von den Demonstranten gegeben“, erklärt ein 5 Minuten-Außenreporter vor Ort. Im Parlament selbst haben sich die Protagonisten – auch Kickl war bereits vor Ort – für Pressefotos hingestellt, Wortmeldungen gab es jedoch keine. „Es ist alles sehr schnell gegangen.“