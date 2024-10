24 Mitarbeiter von Gastro-Insolvenz betroffen

Die "KaBB Gastro GmbH", die derzeit in Linz zwei Betriebe führt, ist in die Insolvenz geschlittert. Man möchte mit den beiden Betrieben "Lunzerwirt" und "El Mariachi" aber weiter machen.

Die Gesellschaft selbst sei bereits im Jahr 2015 gegründet worden und ist in der Gastronomie tätig. Derzeit werden auch zwei Gastro-Betriebe in der oberösterreichischen Landeshauptstadt geführt, dabei handelt es sich um den „Lunzerwirt“ und das „El Mariachi“, wie der AKV weiter erklärt. Ein weiteres Lokal, das „Beenie.all day“ wurde bereits mit 7. Oktober 2024 geschlossen. Ebenfalls der Schuldnerin gehört haben soll in der Vergangenheit das Lokal „Cubus“, das bereits verkauft wurde, und der „Oberwirt“.

Gastro-Betriebe sollen weiter betrieben werden

Die Insolvenzursachen werden von Schuldnerseite in den Personalproblemen und fehlenden Umsätzen gesehen, die Verbindlichkeiten liegen bei rund 615.000 Euro. Diese bestehen bei etwa 90 Gläubigern, wobei auch 24 Mitarbeiter laut Gläubigerliste betroffen sind. Derzeit sind noch acht Dienstverhältnisse aufrecht. Geplant ist die Fortführung der beiden noch vorhandenen Standorte, man hat auch einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent vorgelegt.