Schwerer Unfall in Leonhardstraße: Grazer (32) von Auto erfasst

Ein 32-jähriger Fußgänger aus Graz wurde beim Überqueren einer Straße in Graz von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Am Zebrastreifen

Ein 32-jähriger Fußgänger aus Graz wurde beim Überqueren einer Straße in Graz von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 10:27 / ©5 Minuten

Gegen 12.10 Uhr war ein 76-jähriger Grazer mit seinem Auto auf der Leonhardstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. „Er wollte die Kreuzungen Leonhardstraße – Lessinggasse und Leonhardstraße – Schillerstraße – Lichtenfelsgasse in gerader Richtung überqueren“, berichtet die Polizei von dem Unfall.

Grazer wollte über Zebrastreifen gehen

Dann aber kam es zur Kollision: „Zur gleichen Zeit wollte ein 32-jähriger Fußgänger, ebenfalls aus Graz, die Fahrbahn der Leonhardstraße, von der Schillerstraße kommend in Richtung Lichtenfelsgasse, überqueren. Als er sich bereits am Zebrastreifen befand wurde er vom Pkw des 76-Jährigen erfasst und schwer verletzt“, heißt es in der Aussendung der Polizei. Nach der Erstversorgung wurde der Fußgänger ins LKH Graz eingeliefert.