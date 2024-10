Livemusik-Abende: Cotidiano setzt auf regionale Künstler

Im März 2024 hat das Cotidiano in der Villacher Altstadt eröffnet. Seitdem hat sich das Team zum Ziel gesetzt, einen „Feel-Good-Spot“ aus dem Lokal am Hauptplatz zu machen. Dazu überlegt man sich nicht nur laufend neue kulinarische Kreationen, wie die Auswahl an herzhaften Burgern, welche künftig auf der Menükarte steht. Auch bekannte Gesichter aus der Kärntner Musikszene sollen dort im November und Dezember im Zwei-Wochentakt für Stimmung sorgen.

Drei Livemusik-Termine am Programm

So tritt am 8. November und 6. Dezember 2024, jeweils zwischen 18 und 21 Uhr, das Duo Klamoja in dem Restaurant auf. Bekannt sind Adrian Klammer und sein Partner unter anderem aus der TV-Show „Die große Chance“. Dazwischen, genauer gesagt am 22. November 2024, wird mit Babsi Winkler und Patrick Schwager das beliebte Pop-Duo Why Cry Johnny im Cotidiano performen.