Gegen BrÃ¼cke gekracht: U-Bahn-Surfer weiter in Lebensgefahr

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 10:46 / ©5 Minuten

Ein dramatischer Zwischenfall hat sich auf einem Waggon der U4 in Wien Dienstagnachmittag, am 29. Oktober, ereignet. Mehrere Personen waren dabei auf der U-Bahn und haben einen lebensgefährlichen Stunt vollführt. Beim Einfahren in eine U-Bahn-Station sind zwei der vier Personen dann aber gegen eine Fußgängerbrücke gekracht, einer musste reanimiert werden, ein weiterer war lebensgefährlich verletzt. Mehr dazu hier: Lebensgefährlich verletzt: U4-Surfern droht Anzeige.

Was war geschehen?

Der Vorfall hat sich bei der U4-Station Schönbrunn ereignet, vier „U-Bahn-Surfer“ waren auf die U-Bahn geklettert und dort mitgefahren. Die beiden lebensgefährlich Verletzte sind 17 und 18 Jahre alt, der 18-Jährige aus Tschechien schwebt auch weiterhin in Lebensgefahr, wie der „Kurier“ Donnerstagvormittag berichtet. Ein weiterer 16-Jähriger wurde leicht verletzt, ein 13-Jähriger blieb unverletzt.

„Wir appellieren eindringlich…“

Den U-Bahn-Surfern droht nun eine Anzeige, zudem wenden sich die Wiener Linien an alle Nachahmer: „Wir appellieren eindringlich, solche leichtsinnigen und lebensgefährlichen Aktionen zu unterlassen. Kein TikTok-Video, keine Mutprobe oder Selfie der Welt ist es wert, auf eine U-Bahn oder Straßenbahn zu klettern und sein Leben zu riskieren. Wer eine gefährliche Situation bemerkt, soll bitte unverzüglich die Notrufeinrichtungen in den Fahrzeugen oder auf dem Bahnsteig betätigen.“