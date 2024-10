Wiener Millionen-Insolvenz: Drei Unternehmen in Pleite geschlittert

Eine erste Gerichtstagsatzung hat 31 Millionen Euro an Gläubiger anerkannt.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 11:00 / ©5 Minuten

Im August wurde eine große Millioneninsolvenz über die „BBB Holding GmbH“ in Wien bekannt. Nun findet hat am Donnerstag, 31. Oktober, die erste Gerichtstagsatzung stattgefunden. Insgesamt haben bisher 26 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 39 Millionen Euro angemeldet, berichtet Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband „Creditreform“. Davon wurden 31 Millionen Euro anerkannt, es sei aber noch mit weiteren Forderungsanmeldungen im Ausmaß von etwa 100 Millionen Euro zu rechnen. Mitarbeiter sind im Unternehmen der Schuldnerin keine gemeldet.

Weiterer Verlauf eng mit Schicksal von „BBB Immo GmbH“ verbunden

Ebenfalls in Konkurs sind auch die „BBB Immobilien Management GmbH“ und die „BBB Immo GmbH“ geschlittert. Letztere ist die wesentliche Gesellschaft in der Unternehmensgruppe und verfügt über ein großes Immobilienvermögen. Wie berichtet, seien es etwa 250 Immobilien, die verwertet würden. Von den 123 Millionen Euro, die von 60 Gläubigern angemeldet wurden, wurden 96 Millionen Euro anerkannt. „Der weitere Verfahrensverlauf ist eng mit dem Schicksal der BBB Immo GmbH und deren Verwerungsergebnissen verbunden. Die BBB Immo GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Holding“, sagt Mazal abschließend.