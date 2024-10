Lebensgefährlich verletzt: 28-Jähriger stürzt mehrere Meter durch Dach

Die Berufsrettung Wien war gestern in der Donaustadt im Einsatz, weil ein 28-Jähriger durch das Dach eines Möbelhauses auf den Asphalt gestürzt ist.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 11:56 / ©5 Minuten

In der Donaustadt (22. Bezirk) ist Mittwochnachmittag, am 30. Oktober gegen 16.45 Uhr, die Polizei gerufen worden, weil ein 28-jähriger Mann auf ein Industriedach eines Möbelhauses geklettert, dort umhergegangen und durch dieses mehrere Meter auf den Asphalt stürzte. Er hat sich bei dem Vorfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, wie die Polizei berichtet, eine Zeugin verständigte den Notruf. Mit dem Wiener Rettungshubschrauber ist er schließlich in den Schockraum eines Spitals geflogen worden.