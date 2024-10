Arm wurde abgetrennt: Wienerin (37) in Fleischwolf geraten

Weil ihre Hand von einem Fleischwolf abgetrennt wurde, musste eine Wienerin am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 12:40 / ©5min.at

Mit schwersten Verletzungen musste am gestrigen Mittwoch, 30. Oktober, ins Krankenhaus gebracht werden. Gerade als die 37-Jährige in einem Restaurant in Mariahilf (6. Bezirk, Wien) den Fleischwolf reinigen wollte, kam sie mit der Hand hinein, ihr Arm wurde laut Medienberichten bis zum Ellbogen abgetrennt. Polizisten, die auf den Unfall aufmerksam wurden, leisteten sofort Erste Hilfe, die 37-Jährige wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.