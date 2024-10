Klagenfurter Café schlitterte in die Pleite

Das Lokal in Viktring wird fortgeführt.

Das Lokal in Viktring wird fortgeführt.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 12:56 / ©pixabay.com/Engin_Akyurt

„Die Insolvenzursache liegt in dem ehemaligen Café in Krumpendorf, welches die Betreiberin bis zum 30. November 2023 zusätzlich betrieben hat“, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverbandes. Das Geschäftslokal sei bereits alt gewesen; dementsprechend hoch auch die Betriebskosten. Hinzu kam dann noch die Coronapandemie, welche die Gastronomin mit enormen Einnahmenrückgängen konfrontierten. Letztendlich entschloss sie sich dazu, den Betrieb in Krumpendorf gänzlich einzustellen.

Betrieb in Viktring wird fortgeführt

„Der Betrieb in Viktring ist mittlerweile gut angelaufen und die Ausgaben konnten reduziert werden“, betont man seitens des Kreditschutzverbandes von 1870. Auch das Sanierungsplanerfordernis soll nun aus der Betriebsfortführung in Viktring erwirtschaftet werden. Dieser liegt dem Antrag auch bereits bei und sieht eine Quote von 20 Prozent vor.

Zwei Dienstnehmer betroffen

Die Verbindlichkeiten betragen derzeit 119.000 Euro. Von der Insolvenz sind 22 Gläubiger sowie zwei Dienstnehmer betroffen. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 2. Dezember 2024 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Gregor Sandner bestellt.