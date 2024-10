Experten bringen Villachern neues Pfandsystem näher

Erklärt wird bei dem Info-Event im ATRIO auch, was nach dem 1. Jänner weiterhin in den Gelben Sack muss.

Das ASZ-Team geht auch heuer wieder in die Villacher Stadtteile und Schulen. Zudem informieren die Mitarbeiter in der kommenden Woche, von 7. bis 9. November 2024, vor dem Atrio-Haupteingang über Serviceleistungen und Neuerungen. Erklärt wird dabei auch, was nach dem 1. Jänner weiterhin in den Gelben Sack muss. Auch zum ReUse-Projekt wird es Informationen geben.

ReUse-Projekt wird präsentiert

Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) dazu: „Unser ReUse-Projekt wird gut angenommen, aber mehr Nachnutzung und Nachhaltigkeit geht immer. Es funktioniert aber nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen.“ ReUse-Boxen und Taschen können im gelben ASZ-Container abgegeben und abgeholt werden. Nicht mehr benötigte, aber funktionsfähige Gegenstände wie etwa Bücher, Geschirr, Spiele, und Elektroaltgeräte kann man direkt im Container abliefern.

Neue „Wurmbox“

Intervalländerungen oder Ergänzungen für den Abfallbehälter kann man ebenfalls bei dem Info-Event beauftragen. Zudem ist das RepairCafe am Freitag, dem 8. November, von 9 bis 19 Uhr im ASZ-Container präsent. Erstmals mit dabei ist auch die Tagesstätte „Saluto – pro mente kijufa“, welche am Freitagnachmittag gemeinsam mit den Jugendlichen die neue „Wurmbox“ vorstellt. Mit der Kiste und eigenen Bioabfällen können auch Balkon- und Terrassengärtnern selbst feine Komposterde herstellen.