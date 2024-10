1,6 Mio. Jackpot wartet am Sonntag, Steirer bekommt jetzt schon Geld

Eine Person aus der Steiermark hat bei der Lottoziehung am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt und gewinnt rund 31.000 Euro.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 14:13

Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Mittwoch gab es „sechs Richtige“, die nur Fortuna eingefallen sind. Denn außer in der Präsentationsschiene des Ziehungstrichters waren sie nirgends zu finden: Nicht angekreuzt auf einem Wettschein, und auch nicht als Quicktipp auf eine Quittung gedruckt.

Rund 31.000 Euro gehen an die Steiermark

Damit geht es bei der ersten Ziehung im November am kommenden Sonntag um einen Jackpot mit rund 1,6 Millionen Euro. Drei Spielteilnehmern gelang am Mittwoch ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 31.000 Euro. Während die Gewinne in Tirol und der Steiermark jeweils auf einem Normalschein angekreuzt waren, entsprang der oberösterreichische Gewinn einem Quicktipp.

Kein Sechser bei LottoPlus

Ebenfalls ohne einen Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Die Gewinnsumme wurde auf die 38 Gewinner eines Fünfers aufgeteilt, die somit jeweils mehr als 6.600 Euro erhielten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Zwei Spieler tippten den richtigen Joker

Beim Joker gab es zwei über die Spieleseite win2day gespielte EuroMillionen Wettscheine, auf denen die richtige Joker Zahl stand. Da in beiden Fällen auch das „Ja“ angekreuzt war, gab es für jeden der Gewinner rund 91.500 Euro. Die Ziehung am kommenden Sonntag moderiert Evelyn Vysher.