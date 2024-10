Allerheiligen in der Steiermark: Diese Geschäfte haben geöffnet

Supermärkte und Tankstellen in der Steiermark bieten am Nationalfeiertag Einkaufsmöglichkeiten für alle, die dringend Lebensmittel benötigen.

Was hat geöffnet?

Supermärkte und Tankstellen in der Steiermark bieten am Nationalfeiertag Einkaufsmöglichkeiten für alle, die dringend Lebensmittel benötigen.

Am Freitag, dem 1. November, ist Allerheiligen, weshalb viele Geschäfte geschlossen bleiben. Wer jedoch nicht rechtzeitig an seine Einkäufe gedacht hat oder feststellt, dass die Vorräte knapp sind, kann trotzdem noch einkaufen gehen. Einige Supermärkte haben geöffnet und ermöglichen es, dringend benötigte Lebensmittel zu besorgen. Hier findest du eine Übersicht über die Einkaufsmöglichkeiten in Graz und der Steiermark.

Diese Geschäfte haben an Allerheiligen in der Steiermark geöffnet: Spar-Supermarkt Graz Bahnhof: 6 bis 22 Uhr

6 bis 22 Uhr Spar-Supermarkt Flughafen Graz: 6 bis 20 Uhr

6 bis 20 Uhr Spar-Supermarkt Leoben Bahnhof: 6 bis 21 Uhr

Tankstellen-Shops haben geöffnet

Neben Supermärkten haben auch Tankstellen am Nationalfeiertag meist zu den üblichen Feiertagsöffnungszeiten geöffnet. Wer eine Tankstelle sucht, kann die ÖAMTC-Tankstellenfinder nutzen, um die nächstgelegene Station zu finden.

Öffnungszeiten Lidl, Hofer und Penny

Kunden von Penny, Lidl und Hofer müssen sich jedoch bis Samstag gedulden, um wieder zu den regulären Öffnungszeiten einkaufen zu können.