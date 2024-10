Scheibe eingeschlagen: Vandalen zerstörten Villacher „Denkmal der Namen“

Das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus dürfte bislang unbekannten Tätern wohl ein Dorn im Auge gewesen sein. „Sie schlugen eine der Glasscheiben ein“, heißt es seitens der Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Auf der Scheibe fanden sich Namen von Opfer des Nationalsozialismus der Stadt.

GRÜNE: „Beschädigung ist zutiefst zu verurteilen“

Auf Schärfste verurteilt wird die Aktion von Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten: „Feindseligkeit und nationalsozialistisches Gedankengut halten sich nach wie vor in unserer Gesellschaft. Es liegt in unserer Verantwortung, wachsam zu bleiben, die Erinnerung an die Opfer zu schützen und dafür zu sorgen, dass sich Faschismus nie wieder in unserer Mitte breit macht. Nie wieder ist jetzt!“, so Voglauer. Dem pflichtet auch Karin Herkner, Gemeinderätin der Grünen Villach, bei: „Die gelebte Erinnerung an die Opfer des Nazi-Regimes wird so jedenfalls nicht zerstört. Ganz im Gegenteil: Wir rücken näher zusammen und halten dagegen. Die Verbrechen sind Teil unserer Geschichte und müssen lückenlos aufgearbeitet werden, um reaktionäre und radikale Entwicklungen in unserer Gesellschaft zu stoppen.“