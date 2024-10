Mann (55) schwer verletzt: Stürzte über fünf Meter von Dach

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 15:12 / ©5 Minuten

Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit führte am 31. Oktober 2024 Flämmarbeiten am Flachdach eines Neuzubaus in der Gemeinde Albeck, Bezirk Feldkirchen, durch. Um 9.12 Uhr rutschte er auf der Folie aus und stürzte vom circa fünfeinhalb Meter hohen Dach auf den Schotteruntergrund. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Arbeitskollegen hörten einen Schrei

Arbeitskollegen wurden durch einen Schrei auf den Unfall aufmerksam und verständigten sofort die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte von der Rettung in das UKH Klagenfurt verbracht.