Mann (61) schwer verletzt: Verlor Kontrolle über sein Fahrrad

Ein 61-Jähriger kam zu Sturz als er in der Gemeinde Millstatt am See mit überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrrad verlor.

Am 31. Oktober 2024 lenkte gegen 12 Uhr ein 61-jähriger Mann aus Deutschland sein Fahrrad auf dem See-Radweg R2B, in der Gemeinde Millstatt am See, im Bezirk Spittal, von Seeboden kommend in Richtung Millstatt. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich bzw. Laub auf der Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Sturz.

Der 61-jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau verbracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.