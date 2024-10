Tauschrausch beim Crossroads Festival: Frische Looks für jeden Style

Heute, am 31. Oktober, hat das Crossroads Festival 2024 in Graz begonnen. Bis zum 9. November finden dort verschiedene Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit und Wandel in der Gesellschaft statt. Es werden Dokumentarfilme präsentiert, die mehrere Auszeichnungen erhalten haben. Anschließend besteht die Möglichkeit, in Diskussionen mit Filmemachern und Schauspielern in Kontakt zu treten. Darüber hinaus umfasst das Programm Vorträge, Debatten und Workshops.

Kleidertausch beim „Green City Lives“

Am kommenden Samstag steht das Event „Green City Lives“ im Mittelpunkt. Bei dieser Veranstaltung findet ein Kleidertausch statt, bei dem du die Möglichkeit hast, deinen Kleiderschrank aufzufrischen. Alles, was schon lange in deinem Schrank liegt, kannst du gegen andere Kleidung eintauschen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun. Die Kleidung sollte dabei sauber und in neuwertigem Zustand sein. Auch für Erfrischungen und gesellige Atmosphäre ist gesorgt.

Infos zum Kleidertausch Wann? 2. November, 13-bis 17.30 Uhr Wo? Forum Stadtpark

