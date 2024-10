O Tannenbaum, o Tannenbaum: Christbaum schmückt bald den Hauptplatz

Am Montag wird der Christbaum am Hauptplatz aufgstellt.

Am Montag wird der Christbaum am Hauptplatz aufgstellt.

Normalerweise wechselt der Herkunftsort des Christbaumes jedes Jahr, doch in diesem Jahr gibt es einen besonderen Anlass für die Rückkehr nach Altaussee. Im vergangenen Jahr machte der Winter der Steiermark einen Strich durch die Rechnung, da die Delegation aus Altaussee aufgrund starker Schneefälle nicht zur feierlichen Illumination des Baumes in Graz anreisen konnte. Um diese verpasste Gelegenheit nachzuholen, wurde beschlossen, dass der Baum auch in diesem Jahr wieder aus Altaussee stammen würde.

Baum wurde im Sommer ausgewählt

Bereits in den Sommermonaten hatte Revierleiter Thomas Kranabitl von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) nach einem geeigneten Christbaum für die Stadt Graz gesucht. Die Fichte wurde aus den naturnah bewirtschafteten Wäldern geborgen und konnte direkt neben einer Forststraße gefällt werden.

Wann stellst du deinen Christbaum auf? Im November In der Adventszeit Kurz vor Weihnachten An Heiligabend Wann anders Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Baum wird am Montag aufgestellt

Die Fichte, die am Fuße des Losers auf 900 Metern Höhe gewachsen ist, hat in ihren rund 90 Jahren einen Durchmesser von etwa 70 Zentimetern erreicht und wiegt 3,6 Tonnen. Die Grazer dürfen sich auf Montag freuen, wenn sie erstmals einen Blick auf den Christbaum am Hauptplatz werfen können. In den ersten Tagen wird der Baum jedoch noch von der Reise gezeichnet sein. Die Äste müssen sich erst richtig entfalten. Ein wenig Geduld ist also gefragt, bis der Baum in seiner vollen Pracht erstrahlen kann.

Aufputzen des Christbaumes

Im Auftrag des Holding Graz Citymanagements werden die Mitarbeiter der Energie Graz den Baum bis zum 5. November mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln festlich schmücken – und das alles in liebevoller Handarbeit. Am 30. November findet schließlich die feierliche Übergabe des Christbaums vom Altausseer Bürgermeister Gerald Loitzl an die Stadt Graz im Beisein von Bürgermeisterin Elke Kahr und Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler statt.

©Stadt Graz/Tatschl | Der Baum wurde gefällt. ©Stadt Graz/Tatschl | Der Christbaum wird bald am Hauptplatz stehen. ©Stadt Graz/Tatschl | Am Montag wird der Baum am Grazer Hauptplatz aufgestellt.