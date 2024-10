Allerheiligen in Kärnten: Diese Geschäfte haben geöffnet

Am 1. November ist Allerheiligen. Es ist ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Geschäfte in Kärnten geschlossen haben. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Kärnten Feiertag

