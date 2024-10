KPÖ verteilt 0-Euro-Scheine: Was steckt dahinter?

Am Weltspartag verteilte die KPÖ 0-Euro-Scheine an die Steirer.

Heute vor hundert Jahren, am 31. Oktober 1924, wurde der erste Weltspartag ins Leben gerufen. Initiiert durch den Ersten Internationalen Sparkassenkongress, sollte der Gedanke des Sparens in der Bevölkerung fest verankert werden. Hundert Jahre später ist die Wirtschaft jedoch von krisenhaften Entwicklungen geprägt. „Wie in jeder Krise gilt auch jetzt wieder: Die Banken verdienen sich eine goldene Nase, die einfachen Leute schauen durch die Finger“, so Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ-Klubobfrau im steirischen Landtag.

0-Euro-Scheine in der Steiermark

Um auf diese offensichtliche Ungerechtigkeit hinzuweisen, verteilte die KPÖ heute in der Steiermark 0-Euro-Scheine. Daniela Gamsjäger-Katzensteiner, die Wirtschaftssprecherin der KPÖ im Grazer Gemeinderat, erklärte, dass Sparer mit einem Sparbuch nach wie vor keine guten Zinsen erhalten, obwohl die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bereits mehrfach angehoben habe. Gleichzeitig würden die Banken bei den Überziehungszinsen kräftig profitieren.

Klimt-Weithaler: „Leben ist nicht mehr leistbar“

Klimt-Weithaler wies darauf hin, dass Menschen, die mit variabel verzinsten Krediten gelockt wurden, teilweise vor drastischen Zinserhöhungen stehen. Im schlimmsten Fall könne dies dazu führen, dass Familien ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können, ihr Eigenheim verkaufen müssen und dennoch auf einem Schuldenberg sitzen bleiben. So könne es nicht weitergehen, ist die Kommunistin überzeugt. „Während das Geschäft für die Banken brummt und sich Manager und Aktionäre über fette Boni und Dividenden freuen, wissen viele Menschen nicht mehr, wie sie sich das tägliche Leben leisten können“, sagte sie abschließend.