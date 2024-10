Ab 1. Dezember: Dieses beliebte Getränk wird teurer

Oh mein Bier!

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 18:09

Die heimische Heineken-Tochter Brau Union erhöht wieder die Bierpreise für den Handel als auch die Gastronomie. Das ist somit die zweite Preiserhöhung heuer. Zuletzt wurden die Preise zum Jahresanfang um durchschnittlich 3,6 Prozent erhöht. Das Spiel wiederholt sich jetzt. Mit 1. Dezember werden sämtliche Biersorten der Brau Union im Geschäft sowie auch im Wirtshaus teurer. Die Rede ist von einer Erhöhung von 3,4 Prozent durchschnittlich. Es geht es um die Marken Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger und Schladminger.

Werden Kosten für Personal und Co. jetzt auf die Kunden übertragen?

Wie der ORF berichtet, nennt die Brau Union verschiedene Gründe für die Preiserhöhung. Laut Sprecherin Daniela Winnicki sind die Lohn- und Gehaltskosten durch den neuen Brauereikollektivvertrag um 3,9 Prozent gestiegen, zudem steigen die Kosten für Transport und Produktion. Um wie viel Euro und Cent die Bierpreise konkret erhöht werden, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bierfreunde müssen künftig also viel tiefer in die Tasche greifen – da bleibt es wohl abzuwarten, bis es in den Geschäften die nächste Rabattaktion auf Bier gibt.

Beispielspreise In einem Geschäft kostet eine 0,5 Liter-Flasche Gösser 1,38 Euro. Geht man von einer Erhöhung von 3,4 Prozent aus, dann würde diese ab 1. Dezember rund 1,43 Euro kosten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2024 um 18:14 Uhr aktualisiert