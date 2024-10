Zwei Verletzte: Heuballen-Anhänger kracht in den Gegenverkehr

Heute kam es in Stainach zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer seinen Hänger, der mit Heuballen beladen war, verlor.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 18:31 / ©5 Minuten

Heute, am Donnerstag, dem 31. Oktober, lenkte ein 45-Jähriger sein Auto mit einem Anhänger, der mit Heuballen beladen war, auf der B 320 in Richtung Liezen. Aus bislang unbekannten Gründen löste sich der Anhänger und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Auto, gesteuert von einem 21-Jährigen, konnte nicht mehr ausweichen, touchierte die Tunnelwand und prallte anschließend gegen den Anhänger.

Zwei Verletzte

Der 21-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins LKH Rottenmann gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Unterburg war mit sieben Einsatzkräften vor Ort.