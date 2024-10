Mann (25) schwer verletzt: Arbeitshandschuh geriet in Drehbank

Am 31. Oktober 2024 war gegen 11.55 Uhr ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt in einer Firma in der Gemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt, damit beschäftigt, auf eine Drehbank gespanntes Edelstahl mit Schleifpapier zu bearbeiten. Aus unbekannter Ursache geriet ein Arbeitshandschuh in die rotierende Welle der Drehbank.

Er erlitt schwere Verletzungen

Dabei erlitt er schwere Verletzungen an der Hand. Er wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.