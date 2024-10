Yppenplatz-Schießerei: Weiterer Verdächtiger in Haft

Nähere Angaben zur Identität des zweiten Beschuldigten wollte die Staatsanwaltschaft gegenüber der APA nicht machen. Auch Details zu den möglichen Hintergründen wurden nicht preisgegeben. Genauso wie der 21-jährige Libyer äußerte sich auch der zweite Verdächtige am Donnerstag bei der U-Haft-Verhängung nicht zu den Vorwürfen. „Er steht im Verdacht, einen wichtigen Tatbeitrag geleistet zu haben“, erklärte Sprecherin Nina Bussek.

Beide sitzen in Haft

Der 21-Jährige war vor Kurzem ausgeforscht und am Montag durch Ermittler des Landeskriminalamts festgenommen worden. Mehr dazu in: Schüsse am Yppenplatz: Verdächtiger (21) Monate später gefasst. Im Fall des 21-Jährigen wollte die Polizei am Mittwoch keine näheren Angaben zu möglichen Verdachtsmomenten gegen den Libyer sowie der Spurenlage machen. Ein Statement von der Landespolizeidirektion zum derzeitigen Ermittlungsstand gegen die beiden Männer war am späten Donnerstagnachmittag vorerst noch ausständig. (APA, 31.10.2024)