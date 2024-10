Saftige Strafen drohen: Das solltest du zu Halloween nicht tun

Streiche an Halloween können strafbar sein und angezeigt werden.

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 19:01 / ©5 Minuten

Halloween wird in Österreich immer beliebter und wird vor allem von Jugendlichen gefeiert. Dabei kann nicht nur die Süßigkeitenjagd von Haus zu Haus gefährlich werden, sondern auch unbedachte Handlungen, die erhebliche Schäden verursachen können. Aus diesem Grund appelliert das Bundeskriminalamt an Eltern und Erziehungsberechtigte, ihre Kinder über die strafrechtlichen und finanziellen Folgen solcher Handlungen aufzuklären.

Streiche können angezeigt werden

Nicht jeder scheinbar „harmlose“ Streich bleibt innerhalb der gesetzlichen Grenzen. Handlungen wie das Beschmieren oder Beschädigen von Häusern und Fahrzeugen, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen, Diebstahl und das Bedrohen von Personen sind ernsthafte Straftaten und werden konsequent angezeigt. An Halloween wird die Polizei verstärkt präsent sein und bei Verstößen entschieden handeln.„Straftaten werden auch in dieser Nacht nicht als Bagatelldelikte behandelt, sondern mit Nachdruck und Konsequenz verfolgt“, warnte Innenminister Gerhard Karner.

Geld- und Freiheitsstrafen stehen im Raum

Die Strafen können je nach Schwere des verursachten Schadens von hohen Geldbußen bis zu Freiheitsstrafen reichen. Obwohl Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, haben Geschädigte das Recht, zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen, wie beispielsweise die Reinigung beschmierter Fassaden oder die Reparatur beschädigter Gegenstände. In bestimmten Fällen wird zudem die zuständige Jugendwohlfahrt informiert, die bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreift.

Jugendschutz und Ausgehzeiten beachten

In Österreich regeln die Jugendschutzgesetze die Ausgehzeiten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Kinder unter 14 Jahren dürfen mit Zustimmung der Eltern von 5 Uhr früh bis 23 Uhr außerhalb des Hauses sein, während Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren bis 1 Uhr nachts unterwegs sein dürfen. In Oberösterreich endet die erlaubte Ausgehzeit für unter 14-Jährige bereits um 22 Uhr und für Jugendliche bis 16 Jahre um Mitternacht. In Salzburg dürfen Kinder unter 12 Jahren von 5 bis 21 Uhr draußen sein.

Verantwortungsbewusstes Verhalten an Halloween

Ein verantwortungsbewusstes Verhalten von Eltern und Jugendlichen kann dazu beitragen, Halloween sicher und gesetzeskonform zu feiern. Gruselige Kostüme und harmlose Streiche sind herzlich willkommen, während Sachbeschädigungen jedoch nicht toleriert werden