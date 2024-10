Unwetter-Tragödie in Spanien: Sind Österreicher betroffen?

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Unwettern in großen Teilen Spaniens ist auf mindestens 158 gestiegen. Allein in der am schwersten betroffenen Region Valencia im Osten des Landes wurden 155 Leichen geborgen, wie die Regionalregierung am Donnerstag mitteilte. Weitere drei Opfer gab es in den Regionen Andalusien und Kastilien-La Mancha. Dutzende Menschen gelten nach wie vor als vermisst. Das ganze Ausmaß der Schäden war auch am Donnerstagmittag noch unklar. Von „vielen“ Menschen wisse man gar nichts über deren Schicksal, sagte die Verteidigungsministerin Margarita Robles.

Wurde zu spät gewarnt?

Zugleich lehnte Robles es ab, sich an der in Spanien entbrannten Diskussion über Versäumnisse bei der Warnung vor diesen verheerenden Unwettern zu beteiligen. Tatsächlich gingen Warnungen des Zivilschutzes am Dienstag gegen 20.10 Uhr an die Handys aller Menschen in der Region Valencia, wie der staatliche Rundfunksender RTVE rekonstruiert. Dabei habe es aber schon Stunden vorher zu regnen begonnen, merkte die Zeitung „El País“ an. Und schrieb weiter: Der Wetterdienst Aemet habe bereits am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die höchste Warnstufe ausgerufen, was sehr hohe Gefahr bedeutet. Doch die Warnungen des Zivilschutzes seien dann erst am Abend erfolgt, als erste Flüsse bereits über die Ufer getreten waren.

„Die Situation vor Ort ist dramatisch“

„Die Situation vor Ort ist dramatisch“, sagte Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. „Hunderte Kolleginnen und Kollegen vom Spanischen Roten Kreuz sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Folgen der Katastrophe für die betroffenen Menschen zu lindern. Sie helfen bei Evakuierungen und Bergungsarbeiten, betreuen Betroffene in Notunterkünften und versorgen sie mit Hilfsgütern wie Essen, Decken, Hygieneartikel sowie psychosozialer Unterstützung. Die Rettungskräfte sind für Verletzte im Dauereinsatz. Jetzt ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und das Rote Kreuz in seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen.“

Sind Österreicher betroffen?

Das österreichische Außenministerium hatte keinen Hinweis darauf, dass Österreicherinnen bzw. Österreicher von der Katastrophe betroffen sind. „Es liegen uns aktuell keine Informationen“ darüber vor, sagte eine Sprecherin gegenüber der APA. „Die österreichische Botschaft in Madrid steht mit einer Handvoll österreichischer Reisenden in Kontakt, die sich aktuell in den von den Unwettern betroffenen Regionen in Spanien aufhalten. Sie sind alle wohlauf.“ Betroffene können sich jederzeit an die Notfallnummer des Außenministeriums (+43 501150-4411) wenden. (APA, 31.10.2024)