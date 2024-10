Lions Club Villach: Adrowitzer ruft Europa zur Selbstständigkeit auf

Am 29. Oktober veranstaltete der Lions Club Villach im Paracelsus Saal in Villach eine beeindruckende Veranstaltung mit dem internationalen ORF-Korrespondenten Roland Adrowitzer. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seinem fundierten Wissen nahm er die Gäste mit auf eine Reise durch die politische Geschichte und deren heutige Relevanz.

Geschichte beeinflusst gegenwärtige Weltordnung

Er beleuchtete zentrale Ereignisse wie die amerikanischen Wahlen und Konflikte im Nahen Osten und verdeutlichte, wie historische Wendepunkte – wie der Zerfall der Großreiche Habsburgermonarchie, Osmanisches Reich und der ehemaligen UdSSR – die politischen Verhältnisse in Europa und der Welt bis heute beeinflussen. Adrowitzer erklärte, dass diese Entwicklungen zu anhaltenden Instabilitäten in den betroffenen Regionen führen und die gegenwärtige Weltordnung entscheidend prägen.

Strategische Unabhängigkeit

Ein weiterer Schwerpunkt seines Vortrags war Europa und die Rolle, die es in einer multipolaren Welt zukünftig spielen sollte. Mit deutlichen Worten forderte er Europa auf, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht länger auf globale Großmächte zu verlassen. In Bezug auf Sicherheitspolitik, Energielieferungen und Wirtschaftsstrukturen betonte er die Notwendigkeit, eine eigenständige Identität zu entwickeln und strategische Unabhängigkeit zu erlangen. Nach dem Vortrag hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, in angeregten Diskussionen tiefer in die Themen einzutauchen.