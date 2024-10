Mann (56) übergoss sich mit Benzin und zündete sich selbst an

Am heutigen Donnerstag, dem 31. Oktober 2024, überschüttete sich ein 56-jähriger Mann in seinem Garten in Krummnußbaum, Bezirk Melk, mit Benzin und zündete sich anschließend selbst an. Er musste mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Wie die Krone berichtet, dürfte der Mann seit Jahren im Konflikt mit der Gemeinde stehen. Grund dafür sei ein Abbruchbescheid für illegale Bauten auf seinem Grundstück an der Hauptstraße. Der 56-Jährige soll diesen Bescheid bislang ignoriert haben, doch am Donnerstag rückten Arbeiter an, um den Abbruch durchzuführen.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.