Partnerschaft KÃ¤rnten-Italien: PrioritÃ¤t fÃ¼r Katastrophenschutz

In einem Arbeitsgespräch zwischen Landeshauptmann Peter Kaiser und Botschafter Giovanni Pugliese wurden zentrale Themen zur Partnerschaft erörtert.

Giovanni Pugliese ist seit Februar 2024 Italiens Botschafter in Österreich und absolvierte heute, am Donnerstag, seinen Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Peter Kaiser. Gemeinsam mit Landesrätin Beate Prettner und Landesrat Daniel Fellner begrüßte er Pugliese herzlich in den Räumlichkeiten der Landesregierung.

Zahlreiche Themen besprochen

Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs, an dem auch Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Leiterin Martina Rattinger, die Leiterin des EU-Verbindungsbüros, teilnahmen, standen die Feierlichkeiten zum österreichischen Nationalfeiertag, die vergangene Woche von Kärnten in Rom ausgerichtet wurden. Besprochen wurden zudem wichtige politische Vernetzungstreffen der Kärntner Regierungsdelegation und Möglichkeiten zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Kärnten und Italien in den Bereichen Gesundheit und Katastrophenschutz.

Gemeinsame Geschichte

Zu Beginn informierte Kaiser den Botschafter Pugliese über die zentralen politischen und wirtschaftlichen Eckdaten Kärntens sowie über die kürzlich stattgefundenen Arbeitsgespräche in Rom. Auch die aktuelle Situation am Plöckenpass kam zur Sprache. Kaiser hob zudem die bewegte, gemeinsame Geschichte beider Regionen hervor. „Wir haben uns von einer Kriegsregion vor einhundert Jahren mittlerweile zu einer europäischen Vorzeigeregion entwickelt“, so Kaiser.

Zusammenarbeit zwischen Kärnten und Italien erleichtern

Prettner und Fellner hoben die enge Verbindung zwischen Kärnten und Italien in vielen Bereichen hervor. Insbesondere im Gesundheits- und Katastrophenschutzbereich sei Kärnten bestrebt, grenzüberschreitende Unterstützung zu erleichtern. „Unsere Rettungsorganisationen arbeiten bereits jetzt sehr eng zusammen“, sagte Prettner. Er erklärte, dass Kärnten bestrebt sei, diese Lücke zu schließen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu erleichtern.

Hilfe in Katastrophen

Fellner hob hervor, dass im Katastrophenschutzbereich Möglichkeiten bestehen, gegenseitige Hilfeleistungen zu erleichtern. Es sei ihm ein besonderes Anliegen, weniger Bürokratie und mehr Freundschaft zu ermöglichen, erklärte der Landesrat. In diesem Zusammenhang sei bereits ein Schreiben an das österreichische Außenministerium geschickt worden, um ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und Italien zu fördern, betonten Prettner und Fellner.

Kärnten als Vorbild für Italien

Pugliese dankte den Regierungsmitgliedern herzlich für ihre Gastfreundschaft und gab einen Überblick über die bisherigen Stationen seines Kärnten-Besuchs. Er zeigte sich offen für ein bilaterales Abkommen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheits- und Katastrophenschutz zu erleichtern. Auch für ihn seien die sehr guten bilateralen Beziehungen von großer Bedeutung, betonte der Botschafter. Zudem hob er die Bedeutung der grünen Energieversorgung hervor, ein Thema, das ihm besonders am Herzen liegt. Kärnten sei auch im Bereich der Technologie und Mikro-Elektronik ein Vorbild.