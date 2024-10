Süßigkeiten-Dieb attackiert Polizisten bei Festnahme

Am 30. Oktober kam es gegen 20.30 zu einem Einsatz in Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein Mitarbeiter eines Supermarktes gab an, einen 26-jährigen Türken beim Diebstahl von Lebensmitteln, insbesondere Süßigkeiten, beobachtet zu haben. Daraufhin hielt er ihn an, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte, bei der beide Beteiligten verletzt wurden. Polizisten der Polizeiinspektion Westbahnhof fanden bei dem 26-Jährigen zudem eine geringe Menge Suchtgift.

Polizist verletzt

Zusätzlich wurde festgestellt, dass der 26-Jährige sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhielt, weshalb er festgenommen wurde. Während der Festnahme leistete der Beschuldigte heftigen Widerstand, beschädigte dabei eine Body-Worn-Camera und zerriss das Uniformhemd eines Beamten. Außerdem verletzte er einen weiteren Polizisten mit einem Tritt gegen das Knie, sodass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.