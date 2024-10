Allerheiligen: Diese GeschÃ¤fte haben in Ã–sterreich geÃ¶ffnet

Zu Allerheiligen, am 1. November, wird in Österreich der Verstorbenen und der Heiligen gedacht. Traditionell besuchen viele Menschen die Gräber ihrer Angehörigen, schmücken sie mit Blumen und Kerzen und halten stille Gebete ab. Allerheiligen ist außerdem ein gesetzlicher Feiertag und somit sind auch die meisten Geschäfte geschlossen. Doch keine Sorge: Wer dringend etwas benötigt oder mit Freunden anstoßen möchte, kann in Österreich trotzdem in einigen Supermärkten und Geschäften einkaufen.

Feiertags-Einkauf: Billa & Co. bleiben am Nationalfeiertag geöffnet

Die Supermarktketten Billa und Spar haben in den einzelnen Bundesländern einzelne Standorte mit speziellen Öffnungszeiten. Diese sind meist auch an Sonn- und Feiertagen und somit auch zu Allerheiligen geöffnet. Hofer, Lidl und Penny hingegen bleiben geschlossen.

Supermarkt-Öffnungszeiten in Wien im Überblick Diese Billa-Märkte haben geöffnet: Neuer Markt (1.): 10 bis 20 Uhr Praterstern (2.): 6 bis 22 Uhr Julius Tandler Platz (9.): 6 bis 22 Uhr Westbahnhof (15.): 5.30 Uhr bis 23 Uhr Flughafen Wien: 6.30 bis 22 Uhr

Diese Interspar -Märkte haben geöffnet: Pronto Wien Mitte (3.): 6 bis 23 Uhr Pronto Hauptbahnhof (10.): 6 bis 23 Uhr Interspar Take Away (21.): 7 bis 18 Uhr

Die Okay-Märkte haben geöffnet: Schottentor (1.): 6 bis 21.45 Uhr Westbahnhof (15.): 5.30 bis 23 Uhr



Diese Geschäfte haben in Kärnten am 1. November geöffnet: Diese Spar-Märkte haben zu Allerheiligen offen:

Der Lebensmittelkonzern wirbt damit, dass zumindest die SPAR-express-Filialen auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Hierbei handelt es sich zwar meist um Tankstellenshops, dennoch sollten die Spar-Eigenmarken, Obst und Gemüse, Fleisch sowie Brot und Gebäck erhältlich sein.

Südring 315, Klagenfurt

Gewerbestraße 8, Griffen

St. Veiter Straße 203 Klagenfurt

Völkermarkter Straße 55, St. Veit an der Glan

Villacherring 41, Klagenfurt

Villacher Straße 138, Spittal an der Drau

Völkermarkter Straße 142, Klagenfurt

Tiroler Straße 142, Villach

Klagenfurter Straße, Ferlach Diese Billa-Märkte haben offen:



Auch viele Billa-Tankstellen-Shops haben an Sonn- bzw. Feiertagen, wie dem morgigen Feiertag, geöffnet. Zudem gibt es Filialen mit sogenannten Sonderöffnungszeiten. Eine davon findet sich auch in Kärnten:

Billa am Hauptbahnhof in Klagenfurt: 6 bis 21 Uhr

Diese Spar-Supermärkte haben in der Steiermark zu Allerheiligen geöffnet: Spar-Supermarkt Graz Bahnhof: 6 bis 22 Uhr

6 bis 22 Uhr Spar-Supermarkt Flughafen Graz: 6 bis 20 Uhr

6 bis 20 Uhr Spar-Supermarkt Leoben Bahnhof: 6 bis 21 Uhr

Weitere Billa-Märkte die am 1. November geöffnet sind Salzburg: Griesgasse: 11 bis 15 Uhr

Kaigasse: 11 bis 15 Uhr Die Liste der Billa-Sondermärkte findest du hier.

Diese Spar-Märkte haben zu Allerheiligen geöffnet Tirol:

Spar Express Gutmann Innsbruck

Spar Express Leikermoser

Spar Wechselberger Lanersbach

Spar Markt Innsbruck, Klinik

Spar Getreidegasse, Mozartsgeburtshaus

Spar Express Leikermoser Sterneckstraße

Spar Supermark Salzburg Hauptbahnhof

Spar Express Aigner Straße

Spar Express Stadl Paura

Spar Express Sipbachzell

Spar Express Wels

Spar Express Thalheim bei Wels

Spar Express Gmunden

Spar Express Mariazellerstraße St. Pölten

Szabo & Bischof Tankstellenbetriebs OG Liste der Märkte und Öffnungszeiten findest du hier.

Tankstellen: Bequem und schnell einkaufen

Nicht zu vergessen sind die Tankstellen, die zu Allerheiligen meist zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet sind. Ob du frische Brötchen oder Snacks für die Feierlichkeiten benötigst – die ÖAMTC-Tankstellenfinder-App zeigt dir schnell die nächste offene Station an.

Hofer Auch sämtliche HOFER-Filiale bleiben zu Allerheiligen geschlossen.

Lidl Auch Lidl hält seine Märkte am 1. November 2024 geschlossen.