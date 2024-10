Wildkamera überlistet Vandalen: Verdächtiger filmte sich selbst

Veröffentlicht am 31. Oktober 2024, 20:58 / ©KK / privat

Jetzt erfolgte die Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Villacher Jäger Harald Rohrer ist empört: „Die Kamera, die wir zur Zählung von Wild montiert hatten, wurde schwer beschädigt. Aber es gelang nicht, sie außer Betrieb zu setzen, so haben wir jetzt den Tatverdächtigen im Bild und nun darf sich die Polizei damit beschäftigen.“

©KK / privat Ein bisher unbekannter Täter hat die Kamera schwer beschädigt.

Kamera machte weiter Fotos

Was der Tatverdächtige übersehen hatte, die Kamera hat noch ein Innenleben, das mit Batterie gespeist wird. Rohrer: „Aus der Kamera führt ein Kabel, das mit einer Batterie am Boden verbunden ist. Das hat er sofort unterbrochen und für ihn leider übersehen, dass die Kamera im Falle einer Stromunterbrechung auf Eigenbetrieb umschaltet und weiter Fotos macht. So haben wir ihn jetzt ziemlich scharf im Bild.“ Zum Schutz vor weiteren Angriffen montierten jetzt Rohrer und seine Jagdfreunde mehrere Kameras, die sich auch teilweise gegenseitig überwachen.